Do kraja maja nagle izmjene sunčanih perioda i lokalnih pljuskova

Nagle izmjene sunčanih perioda i lokalnih proljetnih pljuskova obilježje su proteklog perioda, a slično vrijeme zadržaće se i u prognoznom periodu od 15. do 31. maja.

Nešto nestabilniji period očekuje se u naredna dva dana sa intenzivnijim padavinama u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim krajevima Bosne, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) u novoj dugoročnoj prognozi.

Stabilnije vrijeme sa malim izgledima za povremeni lokalni pljusak prognozira se od 18. do 24. maja. Od 25. maja do kraja mjeseca izgledno je pogoršanje vremenskih prilika, pri čemu će postojati mogućnost za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova.

Temperaturni režim u periodu od 15. do 24. maja imaće karakteristike pravog proljeća, sa jutarnjim temperaturama od sedam do 12 stepeni Celzijusovih, u Herceogovini od 13 do 18 stepeni. Najviše dnevne temperature će biti relativno visoke, sa vrijednostima u Bosni od 20 do 25, u Hercegovini od 23 do 28 stepeni Celzijusovih.

Krajem mjeseca će temperature biti u porastu u odnosu na prethodni period sa najnižim temperaturama od 10 do 15, u Hercegoivini od 13 do 18 stepeni i najvišim dnevnim do 27, a u Herceogvni do 29 stepeni Celzijusovih.