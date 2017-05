U Srebreniku odigrana završnica državnog prvenstva u odbojci za kategoriju pionira. Prvak OK LJUBINJE iz Ljubinja

U organizaciji Odbojkaskog saveza BIH u Srebreniku je održana završnica državnog prvenstva u odbojci za kategoriju pionira. Učešće na ovom turniru uzele su četiri ekipe: OK LJUBINJE BANKOM,OK JEDINSTVO BRČKO,OK MODRIČA i OK SREBRENIK.

Nakon dvodnenog takmičenja u borbi za treće mjesto ekipa domaćih odbojkaša OK.SREBRENIK ubjedljivo sa 3:0 savladali su ekipu OK MODRIČA, a u finalnoj utakmici odbojkaši OK LJUBINJE BANKOM sa 3:1 savladali su dosta dobru ekipu OK JEDINSTVO BRČKO, okitivši se na taj način titulom državnog prvaka BIH. Najboljim igračem turnira proglašen je Ilija Krunić OK LJUBINJE BANOKOM .