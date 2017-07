Javno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Srebrenik obavještava svoje korisnike da će do 31. jula dolaziti do povremenih prekida u isporuci vode na gradskom vodovodnom sistemu u terminima od 08.00 do 15.00 sati i od 24.00 do 06.00 sati, a zbog sanacije dijela vodovodne mreže i istrage kvarova na vodovodnoj mreži.

Iz ovog preduzeća mole građane za razumijevanje i da vodu koriste isključivo za zdravstveno-higijenske potrebe.