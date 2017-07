Dom zdravlja Srebrenik nabavio novo sanitetsko vozilo

Dom zdravlja Srebrenik, nakon dužeg vremena, osavremenio je vozni park nabavkom novog sanitetskog vozila marke Citroen za potrebe Hitne službe ove medicinske ustanove. Imajući u vidu činjenicu da su dva saniteta Hitne službe stara preko 15 godina, nabavkom novog vozila stvoreni su preduslovi za brži i sigurniji prevoz životno ugroženih pacijenata do UKC-a u Tuzli. No, za pružanje kompletne medicinske pomoći prilikom transporta pacijenata do bolnice u Tuzli, neophodno je novi sanitet opremiti adekvatnim medicinskim aparatima.

To podrazumijeva kontinuirani EKG aparat koji će konstantno u toku transporta pratiti rad srca, a prijeko je potreban i defibrilator u slučaju da pacijent prestane disati, odnosno da mu prestane rad srca, da bi takve pacijente medicinsko osoblje u toku transporta moglo vratiti u život. Vrijednost novog sanitetskog vozila je 71.000 maraka, a njegova nabavka finansirana je sredstvima Doma zdravlja.