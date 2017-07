Još danas visoke temperature, od sutra kiša i osvježenje

U noći na utorak se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, jače pljuskove i grmljavinu u cijeloj zemlji. Vjetar većinom slab, sredinom dana umjerene jačine, južnog i jugozapadnog smjera. U noći vjetar mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 13 i 19°C, na jugu do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 31 i 35°C, na jugu do 40°C.

Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Jače padavine u jutarnjim satima. Tokom dana lokalno je moguća kiša u zapadnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini se očekuje oblačno sa jačim pljuskovima i grmljavinom veći dio dana. Vjetar slab do umjerene jačine, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 24°C, na jugu do 29°C.

U srijedu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 27°C