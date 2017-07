Novi toplotni val narednih dana u BiH

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano i vruće. Na krajnjem jugozapadu Bosne je moguć kratkotrajan pljusak. Vjetar, slab, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 29 do 35 stepeni celzija.

Sutra se očekuje sunčano i vruće uz malu oblačnost. Poslijepodne lokalni pljusak je moguć u višim područjima centralne i istočne Bosne.

Vjetar, slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

Sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost bit će u subotu, 8. jula. Poslijepodne lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u planinskim područjima. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 30 do 36 stepeni.

U nedjelju, 9. jula bit će sunčano i vruće. Poslije podne u Bosni porast naoblake, praćen pljuskovima i grmljavinom. Padavine se očekuju u Krajini, dijelovima centralne i istočne Bosne.

Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 20 do 25, a dnevne od 31 do 37 stepeni.

Sunčano i vruće bit će i u ponedjeljak, 10. jula. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 32 do 38 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.