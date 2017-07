Održana promocija knjige “Traganje za istinom”

Uoči proteklog vikenda u prostorijama Medžlisa IZ-e Srebrenik održana je promocija knjige “Traganje za istinom”, autora mr. Bašić Esmira, a u organizaciji Prosvjetitelj-Muallim Srebrenik, Medžlis IZ-e Srebrenik i Udruženja hadžija MIZ-e Srebrenik..

Damir-ef. Babajić je istakao važnost druženja s knjigom te vrijednosti knjige „Traganje za istinom“ kao i teme koje tretira. „Bašić promišlja sva politička i društvena pitanja, Bašić prepoznaje negativne pojave u društvu, bavi se svim značajnim pitanjima. Puno je autora danas koji se bave ovim i sličnim pitanjima. Esmir Bašić je izuzetak među njima. U esejima koje je sabrao u ovoj knjizi on pokazuje da su njemu stvari jasne već na startu: govoriti o bosanskom (bosanskohercegovačkom) pitanju najprije podrazumijeva progovoriti o bošnjačkom – jer čitava kriza u Bosni i Hercegovini i počiva ne neriješenom bošnjačkom nacionalnom pitanju, u najširem smislu ovog pojma... On piše znalački; on je izuzetno obaviješten o temi o kojoj piše; on piše jasno; on piše sa jasnim, humanističkim ciljem; on je „nepotkupljivi svjedok Povijesti“ (Krleža), i zato treba podržati njegov glas. Glas iz nepokorenog Tešnja!“-istakao je mr.sc Damir Babajić.

Na kraju, prisutnima se obratio i autor knjige mr. Esmir Bašić. Autor se, na početku zahvalio promotoru i organizatorima promocije. Izrazio je zadovoljstvo što se promocija održava u Srebreniku, jer kako kaže prvi put je u srebrenom gradu. On je govorio o motivima knjige, načinu pisanja i doživljajima tema koje je obrađivao.