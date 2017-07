Otežano odvijanje saobraćaja na nekoliko dionica u TK

M – 4 Simin Han – Donje Caparde Zbog radova na izgradnji pješačke staze u mjestu Rainci na magistralnom putu vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.

M – 18 Živinice Zbog radova na rekonstrukcije raskrsnice sa regionalnim putem R-469, vozila saobraćaju jednom trakom.

R – 471 Lukavac – Banovići Zbog prevoza cementa industrijskim kolosijekom pruge preko regionalne ceste Lukavac – Banovići, dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja.

M-4 Doboj-Tuzla Danas će, zbog izvođenja minerskih radova, u vremenu od 12 do 16 sati, dolaziti do kraćih obustava saobraćaja (do 5 minuta) na dionici (na lokalitetu kod tunela prema Stanić Rijeci i na raskrsnici prije tunela).