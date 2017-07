Raspored planske redukcije u isporuci vode na gradskom vodovodu u Srebreniku

Javno preduzeće vodovod i kanalizacija Srebrenik obavještava potrošače da je zbog prekomjerne potrošnje vode u odnosu na kapacitete izvorišta prinuđeno uvesti plansku redukciju isporuke vode i to u dvije zone snadbijevanja.

U I zonu (istočna zona snadbijevanja) spadaju naselja Ljenobud,Kuge,Dedići, Kiseljak,Uroža, Donji Srebrenik i Sofići, te ulice: 16 Muslimanske brigade do Ćojluka, zona ulica Posavskog odreda,Ahmeta Džanića, 9. septembra, Mehmeda Ibrahimovića i Tuzlanskog odreda do naselja Polje.

U II zonu (zapadna zona snadbijevanja) spadaju naselja Ćehaje do Ježinca, Donji Moranjci, Babunovići do naselja Brda te zone ulica Hazima Vikala, Bajazeta Kešetovića do naselja Luka i Sječe.

Planska obustava isporuke vode vršit će se u terminu od 08 do 16 sati svaki dan za jednu zonu snadbijevanja sa pripadajućim naseljima i ulicama, a građani se mole za razumijevanje i pozivaju se da vodu koriste racionalno.