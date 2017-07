Servisne informacije 20. juli – Jedna saobraćajna nesreća u centru Srebrenika

Prema izvještaju iz Policijske stanice Srebrenik u protekla 24 sata na području općine Srebrenik nije bilo krivičnih djela niti narušavanja javnog reda i mira. Zabilježena je jedna saobraćajna nezgoda u centru Srebrenika, pričinjena je manja materijalna šteta, a povrijeđenih nije bilo.

-Vrijeme jutros sunčano . Temperatura izmjerena u 0700 sati u Srebreniku iznosi 18°C a najviša dnevna do 33°C. Relativna vlažnost vazduha je 75 %, vjetar SSZ smijera brzine do 6 km/h, atmosferski pritisak 1014,0 hPa, vidljivost 14 km. – Nivo rijeke Tinje izmjeren na mjernoj letvi ispod Koprića mosta iznosi 69,6 cm. -U toku protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik je imala 3 intervencije i to: -požar (kuća u mjestu Like) -2 tehničke intervencije – Za protekla 24 sata od hitne službe nismo dobili izvještaj. – U toku protekla 24 sata operativnom centaru Srebrenik nije bilo prijavljeno novih klizišta kao niti drugih prirodnih nesreća -Sve putne komunikacije na opštini Srebrenik su prohodne i saobraćaj se odvija bez većih zastoja.

MUP TK – Javni red i mir nije narušavan, evidentirano je sedam krivičnih djela, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća

PORODILIŠTE UKC-a Tuzla – Rođene su tri bebe, dva dječaka i jedna djevojčica.