U akciji MUP TK-a lišeno slobode 12 osoba

Službenici Sektora kriminalističke policije MUP TK-a Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su u proteklom periodu radeći na suzbijanju i sprečavanju zloupotrebe opojnih droga, na području grada Tuzla, zadokumentovali više krivičnih djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona FBiH, kao i krivičnog djela Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. istog Zakona.

Shodno navedenom, službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga su dana 06.07.2017.godine u saradnji sa Kantonalnim tužilaštvom TK-a i postupajući po Naredbama Općinskog suda u Tuzli izvršili pretrese na 13 (trinaest) lokacija na području grada Tuzla, kojom prilikom je slobode lišeno 12 (dvanaest) osoba, i to: G.U., rođen 1983.godine, M.A., rođena 1986.godine, H.F., rođen 1984.godine, M.A., rođen 1998.godine, I.S., rođen 1989.godine, G.O. rođen 1988.godine, K.K., rođen 1993.godine, T.S., rođen 1996.godine, H.D., rođen 1986.godine, A.M., rođen 1987.godine, M.P., rođena 1962.godine i T.A., rođena 1967.godine, svi iz Tuzle.

Prilikom pretresa na navedenim lokacijama pronađena je određena količina biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu „Cannabis“ (koja će biti predmet vještačenja), te oružje, minsko-eksplozivne naprave, mobilni telefoni, kao i drugi predmeti koji ukazuju na izvršenje krivičnog djela Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 238. KZ FBiH.

Nakon kriminalističke obrade, navedena lica će uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predata u nadležnost Kantonalnom tužilaštvu TK-a.