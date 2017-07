Vremenska prognoza za vikend: Umjerene ljetne temperature idealne za odmor

Nakon manjeg zahlađenja tokom jučerašnjeg dana, u Bosni i Hercegovini danas nas ponovo očekuju poprilično visoke temperature, koje će se penjati i do 30 stepeni Celzijusa.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u pojedinim dijelovima može se očekivati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, sa nešto više oblaka u sjevernim područjima. Vjetar slab, sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura će se kretati uglavnom između 7 i 13, na jugu od 16 do 21, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 30, na jugu zemlje do 34 stepeni.

U subotu tokom dana u Bosni postupno povećanje oblačnosti, a mjestimično može pasti i malo kiše ili kratkotrajni pljusak. U Hercegovini malo do umjereno oblačno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu od 15 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30, na jugu zemlje do 34 stepena.

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. U Hercegovini malo do umjereno oblačno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 15, na jugu od 15 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 22 i 27, na jugu zemlje do 31 stepeni.