Baždarević objavio spisak igrača za mečeve protiv Kipra i Gibraltara

Selektor nogometne A reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević danas je u Trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici objavio spisak igrača koji će nastupiti u utakmici protiv Kipra koja je na rasporedu 31. augusta te utakmici protiv Gibraltara koja će se odigrati 3. septembra.

Baždarević je najavio da će se na spisku pronaći nova imena reprezentativaca Bosne i Hercegovine, a to je saopćio i na današnjoj konferenciji za novinare koja je održana u Zenici.“Odlučili smo ovdje uraditi konferenciju kako bismo gledali našu kadetsku reprezentaciju, a svi treneri danas imaju radni sastanak, zbog čega smo se okupili u Zenici i objavili spisak igrača”, rekao je Baždarević.Na spisku se nalazi 30 igrača, a biti će smanjen na 23 igrača nakon večerašnjih utakmica.Meša je pozvao pet golmana, a to su Asmir Begović, Ibrahim Šehić, Kenan Pirić, Jasmin Burić i Goran Karačić.Kada je riječ o defanzivcima, poziv su dobili Ermin Bičakčić, Ognjen Vranješ, Sead Kolašinac, Edin Cocalić, Toni Šunjić, Jozo Šimunović, Ervin Zukanović i Dario Đumić.Vezni red čine Senad Lulić, Danijel Milićević, Miralem Pjanić, Dino Beširević, Gojko Cimirot, Anel Hadžić, Edin Višća, Mato Jajalo, Rade Krunić, Deni Milošević i Amer Gojak. Meša je odabrao i šest napadača, a to su Edin Džeko, Armin Hodžić, Riad Bajić, Vedad Ibišević, Nemanja Bilbija i Kenan Kodro.