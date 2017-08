Do kraja mjeseca u BiH temperature i do 40 stepeni Celzijusovih

Do kraja sedmice u Bosni i Hercegovini preovladavat će pretežno sunčano vrijeme, a prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) sunčano i toplo biće i do kraja mjeseca, prenosi Anadolu Agency (AA).

Danas je vjetar u Bosni slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 21 i 26, na jugu zemlje od 27 do 31 stepeni Celzijusovih.

I u Sarajevu će danas biti pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se oko 24 stepena Celzijusa.

U srijedu i četvrtak također sunčano i toplo, a u noći na petak najavljuje se umjereno povećanje oblačnosti.

U petak, sunčano uz umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura zraka između 30 i 35 stepeni Celzijusovih.

Sunčano i toplo vrijeme najavljeno je i za vikend. Najviša dnevna temperatura zraka u subotu kretaće se između 31 i 37 stepeni Celzijusovih.

Prema dugoročnoj prognozi FHMZ BiH, topliji period prognozira se od 26. pa do kraja augusta. Minimalne temperature u Bosni se očekuju od 15 do 20, a u Hercegovini od 17 do 22 stepena. Maksimum temperature u Bosni se prognozira do 36, a u Hercegovini do 40 stepeni Celzijusovih.