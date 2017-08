: Druženje s jutjuberima i razgovor o „Mračnoj strani interneta“

SARAJEVO: Organizacija Save the Children i dječiji program SFF-a pozivaju djecu na jedinstven događaj na kojem mogu sresti svoje omiljene YouTube vlogere i s njima razgovarati o važnoj temi. „Misliš da znaš mračnu stranu interneta?“ je pitanje o kojem će se voditi panel-diskusija na koju su pozvani svi mladi korisnici interneta i njihovi roditelji. Događaj će se održati u četvrtak 17. augusta 2017. u 16.00 sati u maloj dvorani Pozorišta mladih u Sarajevu. Nedim, Jasna i Merima, omiljeni vlogeri koji na svojim YouTube kanalima imaju desetine hiljada pretplatnika, govorit će o vlastitim iskustvima, pravilima sigurnosti u online svijetu i odgovarati na pitanja iz publike. Događaj se organizira u sklopu kampanje #MislišDaZnaš koju je do sada vidjelo više od milion korisnika u Srbiji i BiH, a posvećena je podizanju svijesti o opasnostima s kojima se najmlađi susreću na internetu. Lažno predstavljanje, cyber nasilje, ucjene, prijetnje, krađa ličnih podataka i zloupotrebe djece u svrhu pornografije su problemi kojima se najmlađi suočavaju svakodnevno. Svakom četvrtom djetetu objavljena je fotografija na internetu bez pitanja. Svako četvrto dijete trpjelo je prijetnje na internetu tri ili više puta. Skoro 80 posto djece mlađe od 13 godina koristi društvene mreže na način da je slagalo datum rođenja.Djeca trebaju naučiti kako internet koristiti odgovorno, sigurno i pametno.Desetak najpoznatijih jutjubera u regiji, među kojima su Jasna, Merima i Nedim, priključili su se inicijativi za sigurnije djetinjstvo na internetu i ovoj temi posvetili svoje vlogove. Na događaju u Sarajevu družit će se sa svojim fanovima i s njima razmijeniti mišljenje. Panel-diskusiju koja se organizira u sklopu dječijeg programa SFF-a moderirat će Alen Zaimović iz organizacije Save the Children.Ulaz je besplatan, a svi prisutni dobit će mini poster s pravilima sigurnog korištenja interneta i majicu #MislišDaZnaš.