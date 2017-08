Otac Muhameda Bešića upucan u ruku i nogu

Meho Bešić, otac nogometnog reprezentativca Bosne i Hercegovine Muhameda Bešića, ranjen je juče u pucnjavi u mjestu Falešićima kod Srebrenika. Pucnjavi je kumovao alkohol i svađa između dvije porodice, Bešić i Suljanović..

Riječ je o komšijama, koji su prema izjavama očevidaca, i ranije imali razmirica i svađa. – To je bila opća tuča između Mehe i tri brata Suljanović i njihove dvojice sinova. Meho je bio sam na jednoj strani, a njih petorica na drugoj. U toj općoj makljaži, gdje su sijevale pesnice, Bešić je bio savladan. Kada se očekivalo da se sve smiri, Senad je izvadio pištolj i sa dva hica ranio Mehu – kaže za Avaz.ba svjedok incidenta. Meho je pogođen s dva metka, u ruku i nogu, i zbrinut je u Hitnoj pomoći u Srebreniku. – Nije ovo prvi put da se ove porodice svađaju. Oni žive u Falešićima i komšije su, kuće im dijeli samo osnovna škola. Meho ih je i ranije napadao kada je bio pod dejstvom alkohola. Znao je često svoja dva psa, Sultana i Hurem, napucavati na njih – priča naš izvor. Porodica Suljanović radi na koridoru, na pijaci Arizona. Jedan od njih je penzionisani policajac, a ostali biznismeni. Meho se na njih često žalio da režu šumu. Njega je to nerviralo i stalno im je to zamjerao – dodaje naš izvor. Mještani Falešića kažu da je u četvrtak Meho bio u posjeti sinu u Splitu, gdje je Muhamed Bešić u dresu Evertona igrao utakmicu Evropske lige protiv Hajduka . Sigurno mu je Muhamed dao malo više novca, pa se Meho ovih dana nije trijeznio. Nadam se da će Bešić i Suljanovići izgladiti ovaj nesporazum – kaže naš sagovornik. .