Servisne informacije Srebrenog radija, nedjelja, 27.8.2017.godine

Vrijeme jutros sunčano. Temperatura izmjerena u 0700 sati u Srebreniku iznosi 13°C a najviša dnevna do 37°C. Relativna vlažnost vazduha je 83%, vjetar ZJZ smijera brzine do 12 km/h, atmosferski pritisak 1015,50 mb, vidljivost 17 km. – Narandžasto upozorenje za ekstremno visoke temperature!! Nivo rijeke Tinje izmjeren na mjernoj letvi ispod Koprića mosta iznosi 65,50 cm. U toku protekla 24 sata Profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik imala je 3 intervencije i to: -Požar divlja deponija u mjestu Dedići. Požar nisko rastinje u mjestu G.Hrgovi. Dostava pitke vode za mjesno područje Tinja Donja. U protekla 24 sata hitna služba Srebrenik je obavila 134 pregleda sanitet za UKC Tuzla vozio 3x. U toku protekla 24 sata operativnom centaru Srebrenik nije bilo prijavljeno novih klizišta kao niti drugih prirodnih nesreća . Sve putne komunikacije na opštini Srebrenik su prohodne i saobraćaj se odvija bez zastoja.

Iz Policijske stanice Srebrenik javljaju da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen u dva navrata. Dogodilo se jedno krivično djelo i jedna saobraćajna nezgoda bez povrijeđenih lica.