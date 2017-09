Planirani prekidi u snadbijevanju električnom energijom u Tuzli, Srebreniku i Banovićima

Dana 07.09.2017. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzla u ulicama: Meše Selimovića, Dragodol, Pašage Mandžića, Dr. Mladena Stojanovića, Ive Bojanovića, Murata Priganice, Saliha Vugića, Hasana Brkića, Otokara Keršovanija i 27. Marta te u naseljima Tušanj, Piskavica, Đape, Mandići, Rovine, Moluška Rijeka, Cerovi i Rasovac u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.Općine Srebrenik:

2. Na području općine Srebrenik

– u naselju Donji Moranjci u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Gudići u vremenu od 13:00 do 15:00 sati.

Općine Banovići:

– ulicama: Alije Izetbegovića (od broja 11 do broja 19), 119. Muslimanske Brdske Brigade (od broja 1 do broja 49) i Litva (od broja 1 do broja 19) u vremenu od 08:00 do 11:30,

– u ulici 10. Septembra (do robne kuće) u vremenu od 12:00 do 15:30 sati.

Dana 08.09.2017. godine (petak) na području: