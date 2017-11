U BiH i narednih dana slično vrijeme

U ponedjeljak 20. novembra, u Hercegovini, Krajini i na jugozapadu Bosne sunčano. U ostatku BiH pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U jutarnjim satima u istočnim područjima Bosne je moguć slab snijeg. Vjetar, slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od -5 do 1, na jugu od 2 do 7, a dnevne od 3 do 9, na jugu od 8 do 13 stepeni.

U utorak umejreno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnje temperature od -4 do 3, na jugu od 2 do 5, a dnevne od 8 do 14 stepeni.

U srijedu u većem dijelu zemlje bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od -1 do 5, na jugu od 3 od 7, a dnevne od 9 do 15 stepeni.

U četvratk će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 0 do 6, na jugu od 5 od 10, a dnevne od 10 do 16 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.