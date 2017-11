Kantonalni sud u Tuzli donio Rješenje: Štrajk doktora iz UKC-a Tuzla je zakonit!

Kantonalni sud u Tuzli prihvatio je žalbu pravnog zastupnika Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona (TK) čime je ukinuo rješenje Općinskog suda u Tuzli o zabrani provođenja generalnog štrajka na Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.

Podsjećamo da su članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK, 6. novembra stupili u generalni štrajk organizovanog od strane Federalnog Saveza kojim su obuhvaćene sve zdravstvene ustanove na području Tuzlanskog kantona izuzev UKC-a u Tuzli. Naime, Općinski sud u Tuzli je na osnovu tužbe menadžmenta UKC-a donio rješenje kojim je zabranio organiziranje i provođenje štrajka u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Na ovakvu sudsku odluku reagovao je pravni zastupnik SSDMiS TK žalbom koju je nadležni sud na sjednici vijeća 13.11.2017.god uvažio te svojim rješenjem koje je dostavljeno Sindikatu 17.11.2017.god. ukinuo rješenje Općinskog suda u Tuzli, čime su se stvorile mogućnosti da ljekari iz UKC-a, a koji su članovi spomenutog sindikata stupe u generalni štrajk. Iz sindikata ističu i zahvaljuju se na ažurnosti Kantonalnog suda u Tuzli koji je u relativno kratkom roku reagovao i poništio prethodnu odluku koja je donesena u roku od nekoliko sati.

IZ SINDIKATA OČEKUJU POZIV VLADE TK U CILJU SPRJEČAVANJA ŠTRAJKA



Iako im je zakonski omogućeno da to učine, članovi Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije TK će prije stupanja u štrajk pokušati uspostaviti socijalni dijalog sa premijerom TK. Uposlenicima UKC-a Tuzla niti sindikatu nije u cilju da poduzimaju ovako radikalnu mjeru, ali su spremni da se već od utorka pridruže ostalim kolegama.



“Mi u ponedjeljak očekujemo hitan poziv i prijem kod premijera TK i u zavisnosti od ishoda tog sastanka donijet ćemo odluku hoćemo li stupiti u generalni štrajk ili ne. Dakle, ukoliko uspijemo uspostaviti socijalni dijalog s premijerom TK nastavit ćemo sa svakodnevnim štrajkom upozorenja-podrške do rješenja našeg statusa a ako ne dođe do toga u utorak stupamo u generalni štrajk i u toj ustanovi. Vjerujemo da će premijer i Vlada TK zajedno sa nama iznaći najbolje rješenje te spriječiti neželjene posljedice kako za Ustanovu tako i za pacijente i doktore.”, rekao je Admir Suljić, predsjednik Štrajkačkog odbora u TK i potpredsjednik Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije BiH.

“Mi ne želimo generalni štrajk u UKC Tuzla obzirom na specifičan položaj i ulogu te ustanove u sistemu zdravstva TK i široj regiji i nije nam u interesu da oštetimo pacijente, ustanovu ili uposlenike. Želimo samo iskazati svoje nezadovoljstvo i da otvorimo socijalni dijalog, odnosno da mirnim putem riješimo naš problem”, ako do toga ne dođe onda je odgovornost za zastoj sistema na nadležnim institucijama, naglasio je Suljić