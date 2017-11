Muslimani sutra obilježavaju dan rođenja Muhammeda a.s. – Mevlud

Muslimani sutra obilježavaju rođendan Muhammeda a.s., Mevlud, a u islamskoj tradiciji se obilježava 12. rebiu-l-evvela, po lunarnom, hidžretskom kalendaru.

Dan mevluda jedan od najradosnijih dana za muslimane jer Poslanikovo rođenje predstavlja početak ispunjenja duhovne zrelosti čovječanstva.

U Kur’anu se za Muhammeda a.s. kaže „Mi smo te ( Muhammede) kao milost svjetovima poslali“, a poslanik Muhammed a.s. je za sebe je govorio: „Ja sam dova Ibrahima a.s. i radosna vijest Isaa a.s.“

Poslanikovim rođenjem i pojavom najmirisnije ruže na drvetu poslanstva najavljen je završetak poslaničkog ciklusa. Blagoslovljeni poslanik Muhammed a.s. je svojim životom dosegao zenit ljudskosti s obzirom da je kao poslanik iskusio moralnu puninu onoga što čini savršeno odgojenu ljudsku narav.

Muhammed a.s. se odlikovao održavanjem ravnoteže između duha i materije, srca i duše, života i smrti, te da je čovječanstvu vlastitim primjerom posvjedočio univerzalno načelo “da bi se djelovalo dobro, mora se biti dobar, da bi se savladao svijet, valja najprije savladati samog sebe”.

Iz poštovanja prema svome voljenom Poslaniku, muslimani u BiH 12. rebiu-l-evvel obilježavaju učenjem mevluda, pobožnog spjeva o Muhammedu a.s.

Tim povodom, sutra će u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu hutbu kazivati reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović.

U Gazi Husrev-begovoj džamiji večeras će biti proučen centralni mevlud na kojem će mevludsko predavanje održati dekan Fakuleta islamskih nauka u Sarajevu Zuhdija Hasanović, javlja MINA.

Uprava za vjerske poslove muslimanima i muslimankama u BiH i dijaspori čestita dan mevluda sa željom da budu istinski sljedbenici pečata poslanstva i Milosti svjetovima, Muhameda a.s.