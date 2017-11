Naredni dani donose snijeg i pad temperatura širom BiH

Narednih dana u našoj zemlji očekuje se pogoršanje vremenskih prilika, snježne padavine i pad temperatura.

Već sutra poslijepodne i u večernjim satima očekuju se snijeg i susnježica u nizinama centralne, istočne i zapadne Bosne. Prema prognozama hidrometeoroloških zavoda u BiH, u večernjim satima temperature će postepeno padati, a nestabilno vrijeme nastavit će se i u ponedjeljak.

“Pogoršanje vremenskih prilika očekuje se od 27. novembra do 4. decembra. U ovom periodu širom Bosne očekuju se padavine u vidu snijega, dok se u Hercegovini prognozira kiša. Samo na visokim planinama Hercegovine, iznad 1.600 metara nadmorske visine, prognozira se snijeg”, navodi se u dugoročnoj prognozi meteorologa FHMZ-a Bakira Krajinovića.

Iako će početak sedmice donijeti razvedravanje u Krajini, Posavini i na zapadu Bosne, slab snijeg i dalje će padati u centralnim i istočnim dijelovima naše zemlje. Jutarnje temperature kretat će se između minus 4 do 2, na jugu od 3 do 7, a najviša dnevna od minus 2 do četiri, na jugu zemlje od 7 do 10 stepeni celzija.

Utorak ujutru očekuje se prohladno vrijeme s mrazom i maglom po kotlinama. Ostatak dana donijet će malo više sunčanih intervala.