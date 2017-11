Narednih dana u Bosni s kišom i snijegom, sunčano u Hercegovini

U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme.

Tokom dana ili u večernjim satima u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne bit će sa slabim snijegom ili susnježicom. U Hercegovini prijepodne je moguća slaba i mjestimična kiša. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od -3 do 3, u Hercegovini od 6 do 10, a dnevne od 2 do 7, na jugu od 9 do 13 stepeni.

U Bosni će u subotu, 2. decembra, biti oblačno, a u Hercegovini pretežno sunčano. U jutarnjim satima u Bosni je moguće provijavanje slabog snijega. Jutarnje temperature od -4 do 2, na jugu od 3 do 8, a dnevne od -2 do 4, na jugu od 8 do 12 stepeni.

U Hercegovini će u nedjelju, 3. decembra, biti oblačno vrijeme s kišom i snijegom u Bosni. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevne od 4 do 9, na jugu od 11 do 16 stepeni. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima pad temperature zraka.

U Bosni će u ponedjeljak, 4. decembra, biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od -8 do -2, na jugu od 2 do 6, a dnevne od -2 do 3, na jugu od 6 do 10 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.