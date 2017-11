Planinari iz Srebrenika posjetili Kutjevo u Hrvatskoj-Proslava jeseni na zlatnim obroncima požeške doline

Proteklog vikenda članovi Planinarskog društvo Majevica gostovali su u Kutjevu u Hrvatskoj gdje se okupilo više od dvije hiljade planinara i zaljubljenika u prirodu iz brojnih planinarskih društava diljem Hrvatske i okruženja, a povodom manifestacije „Kutjevačko Martinje“.

Domaćini HPD „Vidim“ Kutjevo i ovaj put pokazali su svoje umijeće u organizaciji ovog velikog skupa. Goste su dočekali puni stolovi slavonskih delicija, kolača i topli čaj, a gradom se širio miris pečenog vola na ražnju. Bila je to i prilika za susret s brojnim prijateljima planinarima iz drugih društava, pa se nakon zakuske i pozdravne riječi domaćina krenulo na staze po obroncima najstarije slavonske planine Krndije. Planinari po vlastitoj želji odabrali staze i uputili se na njih predvođeni domaćim vodičima. Najdulja je bila 4 sata i išla grebenom do planinske kuće Mlaka, kao i trosatna staza koja je išla preko Mitrovca, pa se kružno spuštalo prema Kutjevu. Ostale su bile kraće i vodile do vidikovca u vinogradu. Neki su odlučili uz vatru u podnožju šume uživati u planinarskim delicijama i pogledu na prelijepi okoliš, a neki su šetali gradom razgledajući brojne štandove razne gastronomske i druge ponude.

„Kutjevačko Martinje“ je atraktivna tradicionalna dvodnevna turistička manifestacija koja se održavava povodom proslave blagdana sv. Martina koja okuplja velik broj posjetitelja.

Kutjevo je zahvaljujući tom događanju, postalo tradicionalno okupljalište planinara i izletnika koje za Martinje posjeti oko 3000 planinara iz cijele Hrvatske, ali i Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije.