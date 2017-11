Proširen obim prava branitelja u TK u pogledu zdravstvene zaštite

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je izmjene i dopune Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih porodica.

Ministar za boračka pitanja TK Fahrudin Skopljak izjavio je na konferenciji za medije nakon sjednice kantonalne vlade da je ovom odlukom proširen obim zdravstvene zaštite za kategoriju ratnih vojnih invalida.

Postojećom odlukom bilo je, podsjeća on, predviđeno da RVI s procentom invalidnosti 100 posto, osobe s paraplegijom, imaju pravo na nabavku anatomskog madraca jednom u osam godina.

– S obzirom na to da je to dug period, novom odlukom je predloženo da to bude jednom u četiri godine. Već je proteklo pet godina od kako su oni posljednji put nabavili anatomske madrace i imamo obezbijeđena sredstva u ovoj godini za nove madrace – rekao je Skopljak.

Ukoliko Skupština TK usvoji ovu odluku do kraja godine bi bila omogućena nabavka spomenutih madraca ratnim vojnim invalidima, a na području TK su 29 paraplegičara.

Kako navodi Skopljak, ovom odlukom bit će omogućena nabavka silikonske navlake jednom godišnje ratnim vojnim invalidima amputircima, kao i nabavka fotoosjetljivog stakla RVI koji imaju oštećenje vida po osnovu ranjavanja.