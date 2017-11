U Srebreniku svečano obilježen Dan državnosti BiH

Svečanom sjednicom općinskog vijeća,u prisustvu predstavnika javnog ,političkog i vjerskog života općine Srebrenik,boračkih udruženja ,javnih preduzeća i ustanova, 25.novembar, Dan državnosti BiH , na prigodan način obilježen je i na području ove općine .

Prisutne goste u ime predstzavnika zakonodavne i izvršne vlasti Općine Srebrenik pozdravio je dopredsjedavajući Općinsklog vijeća Edis Kavgić , a svečanik referat u povodu jednog od najznačajnijih historijskih datuma za BiH podnio je načelnik općine Srebrenik dr.Nihad Omerović, naglasivši:

-“Dragi sugrađani, danas obilježavamo jedan od najznačajnijih datuma u hiljadugodišnjoj historiji naše domovine, a to je Dan državnosti Bosne i Hercegovine.U to ime imamo obavezu prisjetiti se svih onih koji su u proteklim ratovima za našu državu položili svoje živote, kao i onih koji su se borili za ovo što mi danas imamo, a to je slobodna, samostalna i demokratska Bosna i Hercegovina.Na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a u Mrkonjić-Gradu, 25. novembra 1943. godine, Bosna i Hercegovina definisana je kao država njenih građana i ravnopravnih naroda, kada je i potvrđena državnost Bosne i Hercegovine.Bosna i Hercegovina je u svojoj hiljadugodišnjoj historiji, uprkos teškim iskušenjima, uspjela da sačuva i održi svoj duh i specifičnost, te stoga budimo ponosni i dostojanstveni, ponosimo se svojom historijom, svojim osobenostima i čuvajmo tekovine naše državnosti, koju su stvarale generacije prije nas.

Svima vama želim sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine, uz duboko uvjerenje da je hiljadugodišnji državni kontinuitet BiH neupitan i da zajedničkim snagama trebamo učiniti sve da naša BiH bude zemlja prosperiteta, ekonomskog razvoja, i pravde”.

U ime Vlade TK-a današnjoj sjednici u Srebreniku prisustvovali su i kantonalni ministar finansija Jakub Suljkanović i Zlatan Muratović ministar obrazovanja ,nauke ,kulture i sporta

.Prigodnim programom svečanu sjednicu Općinsko vijeća Srebrenik uveličali su i učenici MSŠ Srebrenik Amar Salkić, Vedad i Haris Suljić interpretacijama pjesama “Zemljo Moja” i “Razbolje se sultan” ,Ešef Kovačević autorskom pjesmom “Bosna” ,te Irma Muratović i Amir Moranjkić recitalom “Moja Domovina”.

U znak sjećanja na one koji su za odbtranu domovine položili svoje živote delegacije zakonodavne i izvršne vlasti i boračkih udruženja Općine Srebrenik svečano su ppložili cvijeće na centralno spomen obilježje borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.g , te spomen kosturnicu borcima palim u NOAR-u 1941-1945.g.