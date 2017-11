Žene Srebrenice: „ Nismo zadovoljne. U cijeloj BiH majke su izgubile djecu, muževe, očeve…“

Članice Udruženja građana “Žene Srebrenice” djelimično su zadovoljene presudom koja je danas izričena bivšem komandantu Glavnog štaba VRS-a Ratku Mladiću. Kako su navele, doživotna kazna i izrečena kazna za genocid u Srebrenici neće vratiti njihovu djecu, muževe, očeve, rođake i prijatelje, koji su na najsvirepiji način ubijeni u julu 1995. godine. Razočarene su činjenicom da Sudsko vijeće Haškog tribunala Ratka Mladića nije osudilo i za tačku optužnica koja se odnosila na genocid u šest bh. općina, Foči, Ključu, Kotor-Varoši, Prijedoru, Sanskom Mostu i Vlasenici. I u tim općinama ubijeni su nedužni ljudi, majke u tim općinama i svim drugim dijelovima BiH, ostale su bez djece, muževe, braće, sestara…

„ Džaba što je on osuđen doživotno, to nama ništa ne vrijedi, jer u čitavoj BiH je bio genocid. Daleko od toga, drago mi je za Srebrenicu, ali je trebalo i za ove općine, sve su to ljudi, sve je to narod. Ja ne znam kakvo je to moglo razdvajanje da bude, ostala sam u šoku.“, navela je Rejha Avdić iz Bratunca koja je u Srebrenici boravila od 1992. do 1995. godine i kojoj je u bijen muž i mnogobrojna rodbina.

Mašić Habibi iz Bratunca ubijena su dva sina i muž. Žao je joj je što Mladić nije osuđen i za genocid u drugim općinama.

„ Ovim nisam zadovoljna, jer je samo osuđen za genocid u Srebrenici, šta je za ostalo. To je zločinaca koji je to učinio i naredio, sve je svejsno uradio, isto kao što je svjesno danas nastojao da mu se kazna ne izrekne. Pravio je haus u sudnici isto kao što je pravio haus za vrijeme rata. Nama ne može niko vratiti naše, ali trebalo je dostojanstveno da bude genocid za svih šest općina.“

„ Djelimično smo zadovoljne. Osuđen je i neka se zna ko je kriv, ko je naređivao, ko je izvršavao, šta su radili od naših najmilijih, za nas žrtve to mnogo znači ali u potpunosti nije zato što nije obuhvaćeno sve, što nisu i ostale općine u čitavoj BiH, jer vršen je genocid i u ostalim općinama našim.“, kaže Vasvija Kadić kojoj su ubili oca i trojicu braće.

„ Žao mi je što je genocid priznat samo u Srebrenici, jer su majke, supruge, sestre, djeca i u drugim općinama nekoga izgubili. To je tužno i žalosno, trebali su osuditi za svih šest općina. Nama naše ne može niko nadoknaditi, moje dijete je od mene odvajano dva puta, naš život i naše djece do kraja je uništen i moje dijete to nikada ne može zaboraviti.“, navodi Naza Hasanović iz Bratunca koja je izgubila muža.