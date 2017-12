BiH više neće biti zemlja sa najjeftinijim gorivom u regiji, cijene skoro kao u Njemačkoj

Set zakona o akcizama u BiH, koji je usvojen u oba doma Parlamentarne skupštine BiH, objavljen je u Službenom listu BiH. Zakon će iduće sedmice stupiti na snagu, a od 1. februara kada se cijene prilagode Bosna i Hercegovina definitivno više neće biti zemlja sa najjeftinijim gorivom u regiji.

Na stranici Međunarodne unije cestovnog transporta (IRU) navode se sljedeće prosječne cijene goriva u Bosni i Hercegovini ove sedmice: bezolovni benzin BMB 95 – 1,90 KM, BMB 98 – 2,01 KM i dizel – 1,88 KM. Bosna i Hercegovina je trenutno jedna od zemalja sa najnižim cijenama goriva u Evropi. No, kada se na navedeni prosjek cijena goriva dodaju novi nameti – to definitivno više neće biti tako.

Usvojeni tekst Zakona o akcizama u BiH predviđa da se cijena cestarina, koje su bh. građani do sada plaćali 0,10 KM po litru, povećaju za 0,15 KM po litru goriva. Kod naftnih derivata, za koje se cestarine do sada nisu plaćale, one će biti povećane za 0,25 KM po litru.

Bilo kako bilo, povećanjem cijena goriva koje se očekuje početkom 2018. godine, Bosna i Hercegovina više definitivno neće biti zemlja sa najjeftinijim gorivom u regiji.

Poslije Bosne i Hercegovine, trenutno najjeftinije gorivo ima Makedonija, gdje cijena bezolovnog benzina isnosi prosječnih 2,09 KM, a dizela 1.73 KM. U Srbiji bezolovni benzin košta prosječnih 2,35 KM, a dizel 2,47 KM. U Hrvatskoj bezolovni benzin košta prosječnih 2,46 KM, a dizel 2,33 KM. U Njemačkoj, naprimjer, bezolovni benzin košta prosječnih 2,61 KM, a dizel 2,31 KM.