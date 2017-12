Delegacija JP “Elektroprivreda BiH” u posjeti Srebreniku. Najavljena izgradnja 20 KV dalekovoda za industrijsku zonu Špionica i obezbjeđenje uslova za kvalitetnije napajanje poslovne zone Brezje

Naredna kalendarska godina na području Općine Srebrenik trebala bi biti u znaku značajnih infrastrukturnih ulaganja u poboljšanje elektro snabdijevanja potrošača na ovom općinskom području. Rezime je to radnog sastanka predstavnika JP “Elektroprivreda BiH” ,predvodjenih generalnim direktorom ovog preduzeća Bajazitom Jašarevićem , Adnanom Andelijom v.d. direktora za distribuciju,Mahirom Nurkanovićem direktorom ED Tuzla i njhovim saradnicima ,koji su na poziv općinskog načelnika dr.Nihada Omerovića boravili u Srebreniku. Uz razgovor o rješavanju problema u kvalitetnijem napajanju individulnih potrošača i razvoju NN mreže , poseban akcenat stavljen je na kvalitetenije elektronapajanje industrijskih zona u Špionici i Brezju. Imajući u vidu činjenicu da razvoj industrijskih zona predstavlja i temeljni razvoj općina , a što doprinosi i razvoju cjelokupne privrede u BiH , obezbjedjenje uslova za kvaliteteno elektronapajanje popmenutih zona , prema riječima generalnog direktora JP EP BiH Bajazita Jašarevića ,trebalo bi biti prioriotet u narednoj godini. Naime , problem kvalitetnog napajanja potrošača na MP Špionica , kako je istakao rukovodilac RJ Srebrenik ED Tuzla Kemal Ordagić , prisutan je već duži niz godina , a izgradnjom novog 20 KV dalekovoda u 2018.g. konačno će biti riješen . S tim u vezi , na današnjem sastanku utvrdjen je i rok do 31. oktobra 2018. g. do kada bi se izgradnja pomenutog daklekovoda trebala okončati , a potrošačima na ovom području ,kako domaćinstvima tako i poslovnim subjektima ,obezbjedjeno će biti kvalitetno eletrosnabdijevanje. Kada je riječ o industrijskoj zoni Brezje , na sastanku je dogovoreno , da se u narednih mjesec dana sačini plan aktivnosti kako bi se i na tom području obezbjedili odgovarajući uslovi za kvaliteteno najapanje privrednih i drugih potrošača. Uz pomenuto u 2018.godini ,prema riječima predstavnika JP EP BiH , na području Općine Srebrenik predvidjena je i izgradnja 20-tak novih transformatorskih stanica ,kao i rekonstrukcija NN mreže , što će omogućiti kvalitetniju isporuku el.energije. U rauzgovoru sa predstavnicima JP EP BiH načelnik Općine Srebrenik dr. Nihad Omerović osvrnuo se i na aktuelan problem prenosa vlasništva pojedinih transformatorskih stanica , koje su dijelom u općinskom vlasništvu, a dijelom u privatnom , vlasništvu odredjenih privrednih subjekata ili viših nivoa vlasti. U tom pogledu Općina Srebrenik , u skladu sa važecom zakonskom regulativom , pokrenut će i aktivnosti na prenosu prava vlasništva pomenutih objekata na “EP BiH” . Omerović je istakao i problem izmještanja VN dalekovoda , koji prolazi ispod korita rijeke Tinje , a člije rješavanje takodje je prioriteno. Naime,nastavak aktivnsoti na korićenju rijeke Tinje ,nizvodno od naselja Bare, uslovljene su izmještanjem ovog VN eletrovoda , a usljed kašnjenja u radovima Općina Srebrenik bi mogla ostati i bez značajnih finansijskih sredstva Evrposke unije namjenjenih za ove svrhe. S tim u vezi , a u cilju rješevanja svih problema koji su iznseni na sastanku ,kako je istakao načelnik Općine Srebrenik Nihad Omerović , nadležne općinske službe u najkraćem roku, a najkasnije za 15 dana , pripremit će svu potrebnu plansku dokumentaciju , počev od industrijskih zona ,rješavanja imovinskih odnosa , do regulacionih planova i zahtjeva za izmještanje pojedinih eletrovodova,kako bi se u skladu sa planovima JP “Elaktroprivreda BiH ” i “Elektrodistribucije Tuzla” mogli urgentno rješavati problemi na terenu.