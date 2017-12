Doktori medicine i stomatologije u TK od sutra zamrzavaju štrajk

Doktori medicine i stomatologije u TK od sutra će obustaviti generalni štrajk u koji su stupili 6. novembra i vratiti se svojim redovnim obavezama. Rezultat je to sporazuma koji su danas potpisali predstavnici Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije FBiH i Vlade TK.

„Na ovaj način smo omogućili vraćanje u redovne djelatnosti doktore medicine i stomatologije na TK i omogućili građanima nesmetano liječenje i ostvarovanje zdravstvene zaštite i nadam se da će doktori u skladu sa ovim sporazumom donijeti odluku o obustavljanju štrajka i vraćanje redovnim aktivnostima“, izjavio je Zoran Jovanović, ministar rada i socijalne politike TK.

Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK kazao je da očekuje da će Strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije nakon održanog štrajkačkog odbora prekinuti štrajk i vratiti se redovnim aktivnostima.

Uvažavajući reprezentativnost Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, a koja proizilazi iz Rješenja o utvrđivanju reprezentativnosti Sindikata za područje djelatnosti doktora medicine i stomatologije Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada TK uvažavaće ovaj sindikat kao socijalnog partnera u kolektivnom pregovaranju u skladu sa odredbama Zakona o radu.

„Ovim sporazumom crpimo reprezentativnost sa federalnog nivoa i tako kao zakoniti socijalni partneri ulazimo u razgovore odnosno u pregovore sa Vladom TK koji će u konačnici se završiti potpisivanjem kolektiovnog ugovora za doktore medicine i stomatologije TK“, kazao je Admir Suljić, potpredsjednik Federalnog saveza SSDMiS.

Štrajk će biti zamrznut sve do potpisivanja kolektivnog ugovora koji bi trebao biti potpisan do februara 2018. godine do kada je u TK na snazi granski kolektivni ugovor za uposlene u zdravstvu. (RTV SLON)