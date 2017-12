Hoće li od Nove godine poskupiti obuka za vozače?

Veliki broj ljudi jednostavno kupi ili preko veze položi vozački ispit, zbog čega nemaju osnovno znanje, a upravo to jedan je od uzroka velikog broja saobraćajnih nesreća, poručili su još prije četiri godine iz Asocijacije autoškola u BiH. Zbog toga je ova Asocijacija zatražila uvođenje snimanja polaganja vozačkog ispita, no ova inicijativa nikada nije usvojena. Danas oni imaju novu inicijativu, a zbog nje se već podigla velika prašina u javosti. Riječ je o poskupljenju vozačke obuke.

„Možete danas kupiti potvrdu, dozvolu, obuke možete uzeti koliko hoćete. Ovi što nešto kao znaju uzmu pet sati obuke, a instruktor mu piše kao da je vozio 35 sati. To inače niko ne kontroliše, i sad smo došli do toga da se potvrda o vozačkoj obuci može kupiti za 100 maraka, da ne vozi ni dana, i to utiče na bezbjednost“, tvrdi Zdravko Ivić, član Upravnog odbora Asocijacije autoškola u BiH.

A sve je počelo kada je 2012. godine iz Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače kojeg propisuje Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH, izbačen član koji je do tada određivao najnižu cijenu časa kao osnovu za oporezivanje, takozvanu zaštitnu cijenu koja je iznosila 20 KM po času.

„Međutim pokazalo se na terenu da to nije dobra odluka, da je došlo do drastičnog pada cijena osposobljavanja, u borbi za kandidate, autoškole koje nemaju izgrađene kvalitetne obuke krenule su u tom pravcu da drastično smanjuju cijenu, a mi nismo ništa mogli tu jer je slobodno formiranje cijena“, pojašnjava Emin Rakovac, šef Odsjeka za saobraćajnu edukaciju u MONKS TK.

Boreći se za kandidate s cijenom nekada i duplo jeftinijom od uobičajene cijene vozačke obuke, autoškole su u drugi plan stavile obuku vozača, pa se ovaj problem odmah odrazio i na prolaznost kandidata, jer je drastično porastao broj onih koji su polaganju vozačkog ispita pristupili nespremni.

Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH provodi završne aktivnosti na donošenju novog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače, a kako tvrdi Rakovac, u novi pravilnik predviđeno je da se ponovo uvede najniža cijena vozačke dozvole, što bi u konačnici uvelo red u ovu oblast i ponovo podiglo standarde obuke.

„Izvjesno je da će doći do formiranja nove zaštitne cijene, da li će ona biti veća u odnosu na dosadašnje cijene koje su na tržištu, vjerujem da će biti, da neće biti ispod cijena koje su bile na snazi od 2007. do 2012. godine, i gledajući države u okruženju, Srbiju i Hrvatsku gdje su drastično veće cijene osposobljavanja mislim da će doći do poskupljenja“, tvrdi Rakovac.

Cijena vozačkog ispita u Federaciji se kreće od 1000 do 1500 KM, dok je u Republici Srpskoj od 750 do 1100 KM. Iako su ove cijene mnogo niže od onih u susjedstvu – Hrvati vozačku dobiju za 2000, dok Srbi za 1800 KM, brojnim građani BiH i 1000 je puno, pa i pored toga iz Asocijacije autoškola BiH tvrde da će uvođenjem zaštitne cijene i povećanjem trenutne cijene, dobiti sposobnije vozače na ulicama te kvalitetnije obuke, a samim tim, za nadati se i manji broj saobraćajnih nesreća. (RTV SLON)