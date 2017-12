Korupcija u svim segmentima bh. društva

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) Hasim Šabotić je u razgovoru za Fenu, povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, ocijenio da je korupcija u BiH zastupljena u svim segmentima bosanskohercegovačkog društva.

– Korupcija je u bh. društvu zastupljena u svim segmentima, najviše u javnom sektoru. Ovo govorim na osnovu činjenica, na osnovu prijava koje je zaprimila ova agencija. U ovoj godini smo imali 118 prijava koje smo obradili u onim okvirima koliko nam zakon dozvoljava i te prijave smo proslijedili nadležnim organima, u većini slučajeva Tužilaštvu, jer Tužilaštvo je to koje vodi određene istrage – napomenuo je direktor APIK-a.

Naglasio je da se na sistemske rizike korupcije mora odgovoriti sistemskim sredstvima.

– Moramo stvoriti jedan front, imati zajednički cilj, kako ova agencija koja je jedino profesionalno tijelo za prevenciju korupcije u BiH, tako i ad hoc tijela na nižim nivoima vlasti u BiH, a moraju se uključiti i građani, pojedinci, fakulteti, univerziteti…Ukoliko se budemo svi udružili protiv ove pošasti, rezultat će biti – zaključio je Šabotić.

On je istaknuo da postoji okvir za borbu protiv korupcije kad je u pitanju represivni mehanizam.

– Međutim, ova agencija je jedino profesionalno tijelo koje se bavi preventivnim mehanizmima borbe protiv korupcije. Naporima ove agencije, do sada smo uspjeli formirati 13 tijela za sprečavanje korupcije na svim nivoima vlasti u BiH, izraditi 11 strategija i 12 akcionih planova koji su urađeni na principima državne strategije – podsjetio je Šabotić.

S tim u vezi, dodao je, imaju okvir za preventivni mehanizam borbe protiv korupcije te u narednom periodu namjeravaju ova tijela još više podstaći kako bi imali bolje efekte.

Što se tiče Strategije za borbu protiv korupcije za period 2015-2019. godina, naveo je da imaju 226 specifičnih aktivnosti. Po njegovim riječima, u drugoj godini krenuli su s monitoringom nad provedbom te strategije i vide da su rezultati jako dobri.

– Kada govorimo o Međunarodnom danu borbe protiv korupcije, 9. decembru koji se obilježava u cijelom svijetu, poduzeli smo određene aktivnosti da se taj dan obilježi i u BiH – kazao je Šabotić.

Najavio je da će 11. decembra, zajedno s Misijom OSCE-a u BiH, uručiti aplikacije svim tijelima za sprečavanje korupcije, kako bi im olakšali posao u pogledu izvještavanja i provođenja monitoringa prema kontakt tačkama.

Podsjetio je da su, u sklopu obilježavanja 9. decembra, uručili nagrade učenicima osnovnih i srednjih škola koji su učestvovali u takmičenju za najbolje literarne i likovne radove o temi “Pošteno/nepošteno“.

Naglašava također kako su vidjeli da djeca odlično razumiju šta je to pošteno, a šta je nepošteno.

– U tim radovima vidjeli smo jedan momenat koji je malo zabrinjavajući. Djeca, iako to nije bila tema, govore o vršnjačkom nasilju. To kažem, ne kao direktor Agencije, nego kao roditelj. Djeca pokušavaju da ukažu na taj problem – istaknuo je on.

Kada je riječ o postupanju Agencije po Zakonu o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju u institucijama BiH, dosad su dodijelili pet statusa zaštićenih prijavitelja korupcije osobama zaposlenim u institucijama BiH koje su to od njih tražile, od 20 zahtjeva koliko su imali od donošenja Zakona.

– Kada je riječ o pristiglim prijavama korupcije, do 1. decembra 2017. zaprimili smo 118 prijava korupcije. Što se tiče saradnje s nadležnim institucijama kojim smo proslijeđivali podneske s indicijama koruptivnog ponašanja, možemo reći da je ona zadovoljavajuća, kao i to da smo od ove godine dobili kontakt tačke u svim tužilaštvima na nivou BiH, a uz pomoć kojih će rad na prijavama biti znatno unaprijeđen – kazao je direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Hasim Šabotić. (RTV SLON)