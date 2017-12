Poznati detalji iskakanja voza iz šina kod Čapljine

Brzi putnički BH voz na relaciji Sarajevo-Čapljina iskočio je u nedjelju navečer iz šina prilikom nailaska na odron kamena-stijene na pruzi u mjestu Šurmanci, tri kilometra od Čapljine u 19:05 sati.

Tom prilikom voz je gurao stijenu ispred sebe i oštetio kolosijek u dužini od 150-160 m, a lokomotiva na vozu se otkvačila od garniture, iskočila i prevrnula se na bok do korita rijeke Neretve. Lokomotiva je za sobom povukla prvi vagon od garniture koji je iskočio prema lokalnoj cesti, te još tri vagona.

U momentu vanrednog događaja u vozu je bilo 26 putnika od kojih niko nije povrijeđen. Svi putnici su zbrinuti i prevezeni do svojih odredišta. U nesreći je povrijeđen mašinovođa B.Š. koji je upućen u Klinički centar u Mostaru i nalazi se van životne opasnosti.

Na mjesto nesreće izašli su pripadnici policije, vatrogasci i Hitna pomoć HNK, a istražne radnje jutros će obaviti Tužilaštvo HNK.

Željeznice FBiH su formirale komisiju za isljeđivanje ovog vanrednog događaja u skladu sa Uputstvom o postupku za slučaj vanrednog događaja (Uputstvo 79).

Stručne ekipe Željeznica FBiH sa potrebnom mehanizacijom nalaze se na mjestu nesreće u cilju uspostave odvijanja željezničkog saobraćaja na ovoj relaciji koji je za sada u prekidu do daljnjeg.

Do konačne normalizacije, željeznički putnički saobraćaj će se odvijati do Mostara, a dalji nastavak putovanja do Čapljine biće organizovan autobusima.

Po okončanju istrage, javnost će biti detaljnije upoznata sa uzrocima i posljedicama ove željezničke nesreće u kojoj je pričinjena znatna materijalna šteta.