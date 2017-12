Susret gradonačelnika Tuzle i episkopa Fotija, u fokusu pitanje povratka imovine Srpske pravoslavne crkve u Tuzli

Gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović i episkop zvorničko-tuzlanski Fotije, susreli su se u petak u Gradskoj upravi. U hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli, 8. oktobra, služena je sveta arhijerejska liturgija, čime je u tron uveden novoizabrani episkop zvorničko-tuzlanski Fotije, koji je tom prilikom izjavio da je Tuzla, historijsko mjesto u kojem se može pokazati historijsko i crkveno jedinstvo.

“Radujem se da sam ovdje u posjeti kod gradonačelnika Jasmin Imamovića, u Tuzli. Mi smo, ako tako smijem reći, jako dobri prijatelji. Služio sam ovdje u Tuzli, poslije moga ustoličenja, tada smo imali jako lijep razgovor, danas smo te razgovore produžili. Prvi su bili prijateljski, upoznavajući, a sada smo krenuli ka rješavanju nekih problema, imovinsko-pravnih. Crkva ovdje ima veliku imovinu, 27 objekata i hoćemo da se to vrati, ako nije moguće sve, onda barem jednu po jednu. Danas smo fokusirali pitanja oko bivše Gradske kafane, to je objekat naš i treba da ga vratimo. Blokira nas Zakon o restituciji, e sad kako ta borba Davida i Golijata da se riješi, vidjećemo. U svakom slučaju, mi smo, kao ljudi crkve i uopšte građani ove zemlje, zainteresovani da se to pitanje riješi, na dobro ovoga grada ovdje, Tuzle, i na dobro naših vjernika Srpske pravoslavne crkve. Nadamo se da ćemo naći zajednički jezik i zajedničko rješenje po tom pitanju. Naravno, to je samo jedan pokazatelj dobrih odnosa, želimo da imamo dobre odnose po svakom pitanju, duhovnom, kulturnom, nacionalnom, jednostavno da ovaj grad postane grad mira, grad tolerancije, ljubavi i suživota. Mi moramo doprinositi tome, ali ta pravna pitanja su također bitna u toj cijeloj priči i moramo nekako i njih rješavati”, izjavio je episkop zvorničko-tuzlanski Fotije.

Gradonačelnik je istakao da postoje jako dobri odnosi sa vjerskim zajednicama, te poželio sve najbolje novoizabranom episkopu zvorničko-tuzlanskom Fotiju.

“Imamo dobre odnose sa Pravoslavnom crkvom, drago mi je da što više vremena novoizabrani episkop zvorničko-tuzlanski Fotije ovdje provodi. Imamo jako dobru saradnju sa njegovim saradnicima, ocem Milanom i ocem Milošem. Do sada mi nastojimo sve vjerske zajednice u Tuzli tretirati ravnopravno, pomoći razne objekte, kao što je crkva u Požarnici i svojevremeno u Crnome blatu. Imamo jedan veliki zajednički problem, o čemu je episkop govorio. Donesen je Zakon o restituciji, ali i odredbe su donesene o zabrani raspolaganja nekretninama koje objekti restitucije. Imamo veliki problem u gradu, zgradu, koju svi Tuzlaci nazivaju Gradska kafana. Taj objekat je u zemljišnim knjigama oduzet, svojevremeno, od Srpske pravoslavne crkve i šta sada mi da radimo. Objekat je u opasnome stanju, Zakon o prostornom uređenju bi možda naložio, vidjeli bi kakav je nalaz vještaka, da se sruši da ne ugrozi imovinu. Srpska pravoslavna crkva je raspoložena da ga direktno ili putem nekog investitora obnovi, a vezane su nam ruke. Razgovarali smo o tome. Mi smo tu saglasni, da krenemo sa objektima Pravoslavne i Katoličke crkve, Islamske zajednice, da nađemo neko rješenje. To je zakon kojeg čekaju ljudi od 1990. godine, a vidite koja je sada godina. Želimo da pronađemo neko rješenje, da objekti ne propadnu, a da nepravda oduzimanja imovine bude manja. I evo baviti ćemo se time, ovo je dobra inicijativa, ponavljam, naš zajednički problem, a kakav imamo kod svih vjerskih zajednica”, izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.