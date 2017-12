U Tešnju obilježena 25. godišnjica 3. Korpusa Armije RBiH

– Prigodnim programom, u Tešnju je jučer održana centralna manifestacija obilježavanja 25. godišnjice 3. Korpusa Armije RBiH, kojoj su, osim rukovodstva i članova 3. Korpusa, prisustvovale i mnogobrojne zvanice i gosti. Nakon polaganja cvijeća na Centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u Tešnju u Centru za kulturu i obrazovanje održana je Svečana akademija. Bila je ovo prilika za podsjećanje na dešavanja u periodu 92-95. godina i značaj 3. Korpusa Armije RBiH u očuvanju Bosne i Hercegovine, sa snažnom porukom da se nikad i nikome takvo nešto ne dogodi.

“Mi u Tešnju smo cijenu mira i slobode, cijenu opstanka Bosne i Hercegovine, platili vrlo visoko – poginuli borci, ratni vojni invalidi, poginuli civili (žene, starci, djeca…). Rat je ostavio 30 porodica koje su izgubile po dva sina. Iza tešanjskih heroja ostalo je 559 djece različitog uzrasta. To je izuzetno visoka cijena slobode! Svakako, najteži period tokom rata na ovim prostorima je više od devet mjeseci pune opsade/okruženja općina Tešanj, Maglaj i slobodnih dijelova općine Doboj. Kako je bilo, to najbolje znaju oni koji su bili tu, to najbolje znaju oni koji su organizirali i učestvovali u odbrani. Danas, 25 godina kasnije, naš patriotizam mora snažnije biti pretočen u uređenje države Bosne i Hercegovine i njenih institucija. Nekad je Bosnu i Hercegovinu i njen opstanak čuvala Armija RBiH, a sada to moraju uspješno raditi institucije države. Naša ljubav prema Bosni i Hercegovini treba se pokazati kroz dobre zakone, kroz mnogo radnih mjesta u privatnom sektoru. Naše poštovanje prema svima koji su branili i gradili ovu državu mora se iskazati pravdom i pravednim zakonima – rekao je u svom obraćanju Načelnik općine Tešanj, Suad Huskić.

Tokom Svečane akademije, učenicima osnovnih i srednjih škola sa područja općine Tešanj dodijeljene su nagrade za najbolje likovne i literarne radove na temu “I ja volim 3. korpus Armije RBiH”.

“ Sa historijske distance teško je razumjeti nadljudske napore pripadnika 3. Korpusa Armije RBiH – mi smo u teškom periodu rješavali probleme u zoni okupacije, ali nismo izgubili niti jedan dio teritorije. Ne smijemo nikada zaboraviti herojstvo naših šehida i boraca koji su hrabro stajali na liniji odbrane i štitili svoje porodice”, posebno je u svom obraćanju naglasio Načelnik Štaba 3. Korpusa Armije RBiH, Pukovnik Haso Ribo.

Treći korpus Armije RBiH je jedan od sedam korpusa koji je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovao u sastavu Armije RBiH.