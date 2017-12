Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da

uplata premije osiguranja za 2018. godinu i aplikacija “markica“ u zdravstvene legitimacije

počinje u srijedu, 03.01.2018. godine.

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je na sjednici

održanoj 26.12.2017. godine donio Odluku o utvrđivanju visine premije osiguranja za 2018.

godinu.

Visina premije osiguranja za 2018. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po

osiguranom licu.

Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih

vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog

kantona utvrđeno je da od 01.01.2018. godine od plaćanja participacije budu oslobođene

sljedeće kategorije stanovništva:

– djeca do navršene 15. godine života, učenici i redovni studenti do navršene 26. godine

života;

– osigurana lica koja su prijavljena kod Zavoda za zapošljavanje u svojstvu

nezaposlenog lica.

Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja pojedinih

vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog

kantona predviđeno je da od 01.01.2019. godine od plaćanja participacije budu oslobođene

sljedeće kategorije stanovništva:

– žene u ostvarivanju zdravstvene zaštite u vezi trudnoće i materinstva i korisnice

zdravstvenih usluga u vezi sa prevencijom karcinoma dojke i karcinoma maternice;

– vojni invalidi sa utvrđenim invaliditetom od 60% i više;

– članovi porodice šehida, odnosno članovi porodice poginulih ili umrlih boraca od

posljedica ranjavanja, a koji su bili pripadnici vojske FBiH;

– penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljedenjem

objavljenom podatku;

– lica starija od 65 godina, ako nisu korisnici penzije ili drugih mjesečnih prihoda preko

iznosa minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;

– osigurana lica – štićenici socijalnih ustanova;

– osigurana lica – korisnici socijalne zaštite;

– raseljena lica i izbjeglice, ako nisu korisnici penzije ili ako im drugi mjesečni prihod ne

prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku;

– osigurana lica koja su davaoci krvi i to lica koja su darovala krv 10 i više puta;

– osigurana lica – davaoci dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja;