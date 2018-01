U Americi proizveden luk koji ne izaziva suze i loš zadah

Ako ste ikad pripremali luk u kuhinji onda znate da je to jedan od napornijih kuhinjskih poslova. Svi kuhari se slažu u jednom, a to je da oči svaki put zasuze kada režu luk i osim nošenja zaštitnih naočala do sada nije postojalo adekvatno rješenje.

Ipak, naučnici i farmeri iz SAD-a su došli do rješenja za ovaj problem, koji već decenijama muči kuhare i zajedničkim snagama su proizveli luk koji ne izaziva suze, prenosi Washington Post. Novi proizvod nosi naziv Sunion i rezultat je prirodnog ukrštanja nekoliko vrsta luka, na kojem su naučnici radili na farmama u Nevadi i Washingtonu još od 1980. godine. Tvorci novog povrća ističu da se potrošači ne moraju brinuti za njegov kvalitet jer ova biljka sadrži sve ukuse kao i obični luk, osim što ne izaziva suze tokom pripremanja i eliminisan je neugodni zadah koji ostaje nakon konzumiranja običnog luka. Kod rezanja običnog luka oslobađaju se enzimi koji proizvode plin sin-propantial-S-oksid. Kad on dođe do očiju stvara se blaga sumporna kiselina, što uzrokuje peckanje. Kako nervni završeci takvu reakciju prepoznaju kao opasnost, mozgu se šalje signal zbog kojeg poteku suze zaštitnice. Ono što je interesantno je da kod običnog luka ove supstance postaju jače ako je luk duže skladišten, te se i kuhari slažu s ovim podatkom. Kod novog proizvoda, luka Sunion, ova pojava je potpuno neutralizovana i što duže stoji u skladištu efekat suza u očima je sve manji. Sunion se već nalazi na američkom tržištu, te su potvrđene izjave naučnika da ne izaziva suze i ne ostavlja neprijatan zadah, a opet je zadržao isti ukus. Neki od njih su istakli da je toliko ukusan da bi se mogao konzumirati kao kokice. Nažalost, za ostale ljubitelje ove zdrave namirnice, novi Sunion luk se trenutno može nabaviti isključivo u Nevadi i Washingtonu. Tvorci ovog proizvoda istakli su da su trenutno pokrenuti veliki napori da se nova namirnica nađe na policama supermarketa širom svijeta.