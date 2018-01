Evo gdje su najavljene radarske kontrole danas na putevima TK

12:15 do 13:30 sati M-4 Azotara – bijelo more

14:15 do 15:15 sati M-4 BP Junuzović kopex

15:00 do 17:00 sati M-4 Gnojnica

17:30 do 20:00 sati M-4 Bistarac

23:30 do 01:00 sati M-4 BP Nasko Puračić