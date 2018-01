FC Bosna Futsal kuca na vrata “Eliteserie” najvišeg ranga futsala u Norveškoj

U Norveškoj od prošle godina egzistira malonogometna ekipa “Bosna Futsal” koja je već dospjela do 1. divizije, i sa svojimodličnim rezultatima ozbiljno kuca na vrata “Eliteserie” najvišeg ranga futsala u ovoj skandinavskoj zemlji. Naravno to je bio povod da porazgovaramo sa alfom i omegom tima Sarajlijom 40-godišnjim Nedimom Brbovićem –Brbom, koji predvodi ovaj tim po uzoru na staro vino, što stariji to sve bolji: “Vidite naša ekipa je spoj mladosti i iskustva, sastavljena je od naših momaka iz cijele Norveške iz gradova Oslo, Sandefjord, Fredrikstad, Kristiansand, Horten iTønsberg. Jednostavno skupili smo ono što je najbolje u futsalu, medju bh. gradjanima u Norveškoj i rezultat nije mogao izostati. Ove sezone izvanredno napredujemo, ako ovako nastavimo sigurno osvajamo prvo mjesto i prelazimo najelitniji rang. U odličnoj smo formi, osim što dobro stojimo u ligi redovno učestvujemo na turnirima širom Norveške, tako smo u zadnjih nekoliko mjeseci nastupili na šest turnira na kojima smo uzeli četiri prva mjesta. Možda o našoj formi najbolje govori podatak da smo u posljednjih 18 utakmica imali 17 pobjeda i jedan nerješen rezultat.”

Inače uz malu pomoć sponzora kompanija Tore Ask & Sønn AS i proizvođača sportske opreme JOMA Bosna Futsal se finasira sredstvima svojih fudbaler. Pretpostavljamo da bi im finaciska potpora bh. zajednice iz Norveške dobrodošla, pogotovo ako osvoje prvo mjesto i pređu u veći rang. Ovaj snažni sportski kolektiv čine: Amel Kulenović, Mehmed Omerinović, Ajdin Delalović, Amer Bejtović, Armin Gasal, Admir Zec, Asim Palić, Faris Ibrulj, Emir Hopovac, Sinan Maksumić, Faris Džamalija, Omer Đuhera i Nedim Brbović Brba.