Kako ispravno puniti bateriju telefona

Od pojave mobilnih, a onda i pametnih telefona, pojavilo se i pitanje kako i koliko puniti bateriju.

Neki su telefoni dolazili s unaprijed napunjenom baterijom, druge je trebalo prvo u potpunosti isprazniti, a tek onda napuniti do kraja. Tijekom godina tako je nastala prava pomutnja oko toga kako i koliko puniti bateriju.

Upravo je pametnim telefonima, bez kojih više ne možemo, baterija jedna od glavnih boljki. Brzo se prazni, može brzo izgubiti svoj puni kapacitet i najčešće ostaje bez energije kad nam telefon najviše treba.

Dodatni je problem kad vam proizvođač sam usporava uređaj i smanjuje trajanje baterije ne bi li vas natjerao da kupite novi uređaj.

No postoji nekoliko pravila koja bi mogla pridonijeti duljem trajanju baterije, ali i boljem iskustvu korištenja pametnog telefona.

Najbolji način da napunite bateriju svog pametnog telefona jest malo i često. Kad god imate koju minutu, priključite pametni telefon na punjač. Za razliku od starijih verzija baterija, novim baterijama takvo punjenje neće naškoditi.

Nemojte do kraja isprazniti bateriju prije no što ju ponovno počnete puniti. Takvo “duboko” pražnjenje zapravo više šteti nego pomaže bateriji i skraćuje njezin životni vijek, a za neke uređaje može biti i pogubno.

Baterija bi, ako je to ikako moguće, trebala biti napunjena između 65 i 75 posto. To je magična granica koja bi trebala osigurati najdulji život bateriji. Kako je veoma teško postići tu razinu napunjenosti, trebali bi barem težiti razini između 45 i 75 posto.

Nemojte puniti bateriju do kraja, pogotovo ako je ispražnjena u potpunosti. Litijum-ionske baterije koje se koriste u pametnim telefonima ne moraju biti napunjene do kraja. Čak je preporučljivo da ne budu napunjene do kraja jer visoka voltaža može naštetiti kapacitetu baterije dugoročno, prenosi Zimo.