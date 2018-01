Januar će biti topliji od višegodišnjeg prosjeka

Prema najavama meteorologa, u BiH slijedi zimsko razdoblje koje će biti nešto toplije u odnosu na višegodišnji prosjek.

Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme s maglom po kotlinama, a u Hercegovni pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura će biti od 4 do 10, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu do 12 stepeni.

Pretežno oblačno i natprosječno toplo vrijeme preovladavat će do kraja sedmice. Jutarnje temperature zraka kretat će se između minus 2 i 4 stepena celzija u Bosni, a u Hercegovini i do 10 stepeni celzija, dok će maksimalne dnevne temperature zraka u Bosni imati vrijednosti od 5 do 11, a u Hercegovini od 8 do 14 stepeni celzija.