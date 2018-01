Sa konferencije u Tuzli – „Sevdalinka je lična karta BiH“

Udruženje muzičkih umjetnika, juče je u BKC-u Tuzla organizovalo izložbu i konferenciju u okviru aktivnost provođenja svoje inicijative za upis pjesme sevdalinke u UNESCO listu nematerijalnog kulturnog blaga čovječanstva.

Na izložbi „Kulturno naslijeđe i tradicija našeg kraja“, predstavljeni su eksponati koji u svom izvorištu na neki način imaju sevdalinku. Posebno atraktivna je bila pojava članova kulturno umjetničkih društava Zvonko Cerić, Breške, Panonija i Husino, koju su se obučeni u tradicionalne nošnje ovoga kraja družili sa posjetiocima. Izložbu su svojim nastupima uveličali i članovi škole harmonike prof. Dejana Milkunića te harmonikaši iz škole Sevdah koncept iz Srebrenika.

“Sevdalinka traži svo srce i dušu da bi se donijela i valjano pjevala i snimila. Odlučili smo se da okupimo sve relevantne osobe iz državnog vrha kako bismo danas razgovarali o ovoj temi. U decembru 2016. godine, tačnije 16. decembra podnijeli smo inicijativu za nominaciju sevdalinke na UNESCO-ovu listu i ta je inicijativa je prihvaćena. Oformljena je radna grupa, koju čine ljudi iz struke i baštinici. Mislim da je naša prelijepa ´bh. dama´ trebala poodavno da zaposjedne na UNESCO-ovu listu jer sevdalinka je lična karta Bosne i Hercegovine˝, rekla je Ramiza Milkunić iz Udruženja muzičkih umjetnika Tuzla.

Na konferenciji su ljudi od struke i nauke, prezentovali značaj pjesme sevdalinke kroz različite aspekte. Raspravljalo se o temi „Sevdalinka kao poetska forma“, o načinu interpretacije ali i o njenom prisustvu u obrazovnom sistemu.

O značaju uvrštavanja sevdalinke na ovu listu govorila je prof. dr. Amira Redžić, šef Odsjeka za kulturu Ministarstva civilnih poslova BiH, član Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om BiH i član ekspertnog tima za nominaciju sevdalinke na listu nematerijalne baštine čovječanstva.

“Kada se jedna zemlja kandidira i biva prepoznata u svijetu po svojim vrijednostima i kulturno-historijskom naslijeđu, to je dobit za tu zemlju. Bosna i Hercegovina obiluje kulturno-historijskim naslijeđem, kako materijalnim, tako i nematerijalnim. Možemo biti ponosni jer smo već ubilježili dobra poput Starog mosta u Mostaru, most u Višegradu, Zmijanjski vez i konjičko drvorezbarstvo. To je stvaranje imidža BiH i predstavljanje bh. kulture drugima˝, kazala je prof. dr. Redžić, te dodala da se nada da će se trajanje procesa uvrštavanja sevdalinke na UNESCO-ovu listu, mjeriti mjesecima, a ne godinama.

Nakon ove konferencije u mjesecu februaru, a kao najava desetog, jubilarnog Festivala sevdalinke biće promovirana knjiga i DVD-a, sa prethodnih festivala. U mjesecu aprilu, tačnije 11. i 12. održaće se Festival sevdalinke „Sevdalinko u srcu te nosim“. Za razliku od prošlih izdanja, ove godine Festival traje dva dana i takmičarskog je karaktera gdje će na prvoj večeri biti izvedene nove kompozicije koje su napisane u duhu sevdalinke.