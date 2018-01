Narednih dana u BiH minusi i snježne padavine

U nedjelju, prema najavama Federalnog hidrometeorološkog zavoda pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa kišom i susnježicom, a na planinama sa snijegom.

Tokom prije podneva kiša će i u nižim djelovima Bosne prelaziti u sunježicu i snijeg. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima padavina postepeno prestaju i slabe. U drugom dijeli dana razvedravanje u Hercegovini, Posavini, Krajini i na jugozapadu Bosne.

Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu od 3 do 5, a najviša dnevna od -1 do 6, na jugu od 5 do 10 stepeni.

U ponedjeljak ujutro hladno sa mrazom i maglom po kotlinama.

U ostatku dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na planinama do -11, a na jugu od -2 do 3, a najviša dnevna od -2 do 4, na jugu od 4 do 8 stepeni.

U jutarnjim satima utorka bit će pretežno oblačno. U Bosni sa slabom kišom i susnježicom, a na planinama sa snijegom.

Tokom poslije podneva, prestanak padavina. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnja temperatura od -3 do 3, na jugu do 5, a najviša dnevna od 3 do 8, na jugu od 7 do 10 stepeni.