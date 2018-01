Nova godina donosi i nova pravila pri kupovini lijekova

Sa dolaskom Nove godine, dolaze nam i promjene u vezi sa kupovinom pojedinih lijekova.

Naime, pojedini analgetici čija prekomjerna upotreba može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih tegoba od sada će se moći kupiti samo s receptom, ukoliko je u pitanju i mala doza.

Ministar za zdravlje i socijalnu zaštitu Republike Srpske Dragan Bogdanić izjavio je kako se želi spriječiti neovlašteno korištenje lijekova, te da će inspekcije pojačano kontrolirati izdavanje recepta i kupovinu lijekova s njima, prenosi Srna.

“Svi oni lijekovi poput kafetina, brufena, aspirina i andola su lijekovi koji se izdaju bez recepta u određenim dozama. Za veće doze lijekova potreban je recept, jer su potencijalno opasni za čovjekovo zdravlje ako se s njima rukuje pogrešno”, izjavio je Bogdanić.

Uskoro bi trebali biti poznati i efekti primjene Pravilnika o lijekovima Bosne i Hercegovine, a sve nakon što bude izrađen Izvještaj o potrošnji lijekova.

Aleksandar Zolak, v.d. direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH je izjavio da su zbog tržišne utakmice podignute cijene lijekova koji se izdaju bez recepta počele padati.

“Govorili smo o procjenama, to je 10 do 12 odsto ušteda, ali primarno za institucije zdravstvenog sistema, fondove. Ljudi koji kupuju lijekove bez recepta su osjetili povećanje cijena, ali to je bilo privremenog karaktera odnosno jedna vrsta pokušaja industrije da kompenzira gubitke koje je trpila na lijekovima koji se izdaju na recept i to sada već ima trend opadanja”, rekao je nedavno Zolak.

Nedavni podaci pokazuju da je više od 200 lijekova na čekanju odnosno registraciji, te da Vijeće ministara BiH mora naći način kako da se problemi prevaziđu.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 19. maja prošle godine su objavili maksimalne veleprodajne cijene lijekova za tržište u BiH koje su istog dana postale važeće.

Novi Pravilnik je regulirao cijene lijekova koje se izdaju na recept, tako da su pojedini lijekovi pojeftinili za deset posto. Lijekovi koji se izdaju na recept nose otprilike 80 posto tržišta u vrijednosti od oko 520 miliona KM. S prosječnom uštedom od deset posto računa se da će fondovi, bolnice i ostali uštedjeti oko 50 miliona KM na godišnjem nivou.