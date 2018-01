Obavljen žrijeb Lige nacija: Zmajevi u grupi sa Sjevernom Irskom i Austrijom

Fudbalska A reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala je protivnike u Ligi nacija, novom takmičenju Evropske fudbalske federacije, koje će startati u septembru ove godine.

Zmajevi će igrati Ligu B i bit će smješteni u Grupi B sa Sjevernom Irskom i Austrijom.

Prvoplasirani timovi iz grupa Lige B, C i D, među kojima su i Zmajevi, plasirat će se u više rangove i eventualno će moći igrati baraž za “EURO 2020” ukoliko plasman na naredni kontinentalni šampionat ne izbore kroz kvalifikacije koje startuju na proljeće 2019. godine.

Žrijeb u Lozani vodio je generalni sekretar UEFA-e Giorgio Marchetti, a asistirali su mu Bjelorus Alexander Hleb, Finac Jari Litmanen, Čeh Vladimir Šmicer i Portugalac Deco.

LIGA A

Grupa A1: Holandija, Francuska, Njemačka.

Grupa A2: Island, Švicarska, Belgija.

Grupa A3: Poljska, Italija, Portugal.

Grupa A4: Hrvatska, Engleska, Španija.

LIGA B

Grupa B1: Češka, Ukrajina, Slovačka.

Grupa B2: Turska, Švedska, Rusija.

Grupa B3: Sjeverna Irska, Bosna i Hercegovina, Austrija.

Grupa B4: Danska, Irska, Vels.

LIGA C

Grupa C1: Izrael, Albanija, Škotska.

Grupa C2: Estonija, Finska, Grčka, Mađarska.

Grupa C3: Kipar, Bugarska, Norveška, Slovenvija.

Grupa C4: Litvanija, Crna Gora, Srbija, Rumunija.

LIGA D

Grupa D1: Andora, Kazahstan, Latvija, Gruzija.

Grupa D2: San Marino, Moldavija, Luksemburg, Bjelorusija.

Grupa D3: Kosovo, Malta, Farska Ostrva, Azerbejdžan.

Grupa D4: Gibraltar, Lihtenštajn, Armenija, Makedonija.

Raspored – 1. kolo: od 6. do 8. septembra 2018, 2. kolo: od 9. do 11. september, 3. kolo: od 11. do 13. oktobra, 4. kolo: od 14. do 16. oktobra, 5. kolo: od 15. do 17. novembra, 6. kolo: od 18. do 20. novembra.

Finale se igra od 5. do 9. juna 2019. godine. Žrijeb parova baraža za “EURO 2020” je 22. novembra 2019. godine, a baraž se igra od 26. do 31. marta 2020. godine.