Na području TK povećan je broj smrtno stradalih osoba u saobraćajnim nezgodama

U Tuzlanskom kantonu povećan je broj smrtno stradalih osoba u saobraćajnim nezgodama. Tako je u 2016. godini u saobraćajnim nezgodama stradalo 36 osoba dok je taj broj u 2017. godini porastao na 41 smrtno stradalu osobu. Samo za pet dana ove godine u saobraćajnim nesrećama na području TK, smrtno su stradale 4 osobe. Oko 80 posto saobraćajnih nezgoda sa najtežim posljedicama se događa na magistralnim putevima.

Tuzlanski kanton je teritorijalno najveći u Federaciji, sa najvećom je putnom mrežom, i ima oko 240 kilometara magistralnih puteva i oko 340 kilometara regionalnih puteva. Svi oni su manje ili više u jako lošem stanju. Da Tuzlanski kanton ima izrazito gust saobraćaj i veoma složene i neuređene saobraćajne površine govori i podatak da na području TK ima ok 130 hiljada registrovanih motornih vozila. No, postojeća putna infrastruktura ne može zadovoljiti potrebe 130 000 registoravih u kantonu a kamoli ako se pridodaju još i prevozna sredstava kojima je Tuzlanski kanton samo tranzit do određenih destinacija.

Kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova TK, policija konstantno radi na represivnim i preventivnim mjerama. Pojačane su policijske patrole, te su brojni putevi označeni tzv „crnim tačkama“. Sanacija tzv.“ crnih tačaka“, odnosno kritičnih tačaka, predstavlja sistematsko rješavanje opasnih mjesta ili zona koje zahtijeva dugogodišnje istraživanje i analizu podataka o saobraćajnim nezgodama.

Mi jako puno radimo operativno, policijski komesar jako puno radi kada je u pitanju operativnost i vi vidite da policije ima na putevima.“ kazao je Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova TK.

Problem predstavlja i vožnja pod uticajem alkohola. Od februra 2017. godine kako su na snagu stupile izmjena Zakona o sigurnosi u sabraćaju, vozači koji u organizmu imaju preko 1,5 miligrama alkohola isključuju se iz saobraćaja.

„Takvih smo do sada od februara mjeseca isključili oko 600 vozača koji su da ne kažemo potpuno pijani isključili smo ih saobraćaja zadržiali do 12 sati odnosno do otrježnjenja.“ navodi Fadil Šljivić, policijski komesar MUP-a TK.

Druga represivna mjera koju providi Ministrastvo unutrašnjih poslova u saradnji sa općinskim sudovima za prekršaje, je da takođe iz saobraća iskuljučuju i one vozače koji su napravili više prekršaja, te višestruke dužnike registrovanih novčanih kazni.

„U smislu blokade računa onih višestrukih dužnika koji su u registru novčanih kazni evidentirani kao višestruki dužnici, ipak kazna je ta koja treba da sankcioniše i disciplinuje vozača a za sad to kroz ovaj registar i kroz Zakon nismo postigli.“ ističe Šljivić.

Kako navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova stanje u saobraćaju nije samo problem ovog ministarstava, nego i drugih institucija, te smatraju da treba raditi na rasterećenu postojeće putne infrastrukture.

„Pozivam evo i nadležne u državi da konačno odluče da ovaj put Sarajevo- Beograd treba da prolazi kroz Tuzlanski kanton da imamo tu jedan autoput da rasteretimo ovu postojeću infrastrukturu da uradimo nekoliko brzih cesta.“ rekao je Husein Topčagić, ministar unutrašnjih poslova TK.

Iako je infrastruktura puteva loša ipak su u 90 posto slučajeva upravo sami vozači najveći uzročnici saobraćajnih nezgoda.

„Zato što vozači voze pod dejstvom alkohola, pod dejstvom narkotičkih sredstava, zato što se ne prilagode uslovima brzine na putevima i imamo ovo što imamo.“navodi Topčagić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova TK formiralo je komisiju koja će vozače nakon prikupljenih sedam kaznenih bodova pozivati na ponovno polaganje saobraćajnih propisa. Vozači koji u toku jedne kalendarske godine prikupe 10 kaznenih bodova ponovno će morati polagati vozački ispit.