Prosinečki: Prihvata me obična raja, a u Sarajevu i BiH raja je najbitnija

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Robert Prosinečki je u intervjuu za riječki Novi list istakao kako vjeruje da sa Zmajevima može otići na Evropsko prvenstvo, a također je pričao i o prijemu na koji je naišao u našoj državi.

“Prihvatio sam funkciju jer stvarno mislim da Bosna i Hercegovina ima odličnu reprezentaciju. To je baš veliki izazov za mene. Nije to zato što tako moraš reći kada preuzimaš novi posao, nego zato što zaista tako mislim”, izjavio je Prosinečki na pitanje zašto je prihvatio ulogu selektora BiH.

A na pitanje kako je on prihvaćen u našoj državi legendarni Žuti je odgovorio:

“Ovih nekoliko dana u Sarajevu osjetio sam da je moj izbor prihvaćen veoma dobro i to mi daje još više entuzijazma. Ne želim da neka moja obećanja zvuče otrcano, ali ja ću zaista sve napraviti da Bosna i Hercegovina konačno ostvari rezultatski iskorak. Pogotovo poslije neodlaska na Svjetsko prvenstvo u Rusiju. Prvi dojmovi su sjajni. Prihvata me obična raja. Izašao sam nekoliko puta na Baščaršiju, dojmovi su zaista super. A znate kako je u Sarajevu i BiH, raja je najbitnija”, rekao je uz smijeh Prosinečki koji je omiljen širom bivše Jugoslavije.

A on ima jednostavno objašnjenje zašto je to tako.

“Može se reći da sam na ovim prostorima prihvaćen gdje god sam igrao i radio kao trener. U Crvenoj zvezdi, ili Dinamu. Vjerovatno velikim dijelom zbog toga što me politika nikada nije zanimala, ja sam isključivo uvijek bio samo sportista”, rekao je Prosinečki.

Prosinečki je rekao da naša reprezentacija ima trojicu velikih igrača – Džeku, Pjanića i Kolašinca, te još nekoliko kvalitetnih mladih igrača među kojima su i igrači iz mlade reprezentacije.

Prosinečki ne zna razloge zbog čega su Zmajevi do sada samo jednom otišli na veliko takmičenje, ali se nada da će on to promijeniti.

“Uvijek je nešto nedostajalo, neke sitnice koje katkad u nogometu puno znače. U ovom trenutku mi je teško reći šta je nedostajalo, ali vjerujem da ću uspjeti to promijeniti i napraviti rezultat”, izjavio je selektor BiH.