Temperaturne inverzije u BiH donose brojne promjene

Iako je zima već odavno stigla, snijega za sada nije bilo skoro pa nikako. Ovakve temperature za januar, pogoduju samo stvaranju problema, kako za poljoprivredu i cjelokupan ekološki sistem, tako i za čovjeka i njegovo zdravlje. Stručnjaci navode da ovakvo vrijeme negativno utiče na hronične bolesnike, starije osobe i djecu, ali da sa druge strane pozitivno djeluje na aerozagađenje.

„Ovaj jugo djeluje pozitivno i južno strujanje. Očišćena nam je atmosfera. S druge strane dobro djeluje na respiratorna oboljenja. Za poljoprivrednike ovo nije dobro, jer dolazi do isušenja zemlje, dolazi i do naglog otapanja snijega i do poplava.“ – kazao je dr.sc. Alen Lepirica, vanr. prof. na PMF-u Univerziteta u Tuzli.

Obzirom da ovakve temperature, koje za sada idu i do 20 stepeni, najviše pogoduju poplavama, profesor Lepirica navodi da su poplave moguće i ove godine.

„One su neminovne, samo je sada u pitanju u kojem periodu. U Hidrografiji postoji pojam „stogodišnji proticaji“, pa zatim postoji i termin „katastrofalne poplave“. Znači kada se nešto desi, a desi se uglavnom jednom u sto godina ili više. To su ciklusi koji dolaze, a koji su direktno vezani za klimatske promjene i klimatska dešavanja.“ – ističe profesor Lepirica.

Do većih vremenskih promjena neće doći ni do kraja ovog mjeseca. Iz FHMZ navode da će Bosna i Hercegovina do kraja ove sedmice biti pod uticajem tople zračne mase sa sjevera Afrike, koja će uslovljavati prosječno toplo vrijeme. Do kraja januara, mogu se očekivati manje promjene vremena, sa kišom i susnježicom, ali u određenim područjima BiH.

„Za dane vikenda, doći će do pada temperature zraka. U jutarnjim satima moguća je pojava slabog mraza. U periodu od 15. do 22. januara, prognozira se nestabilno vrijeme sa kišom, u većem dijelu sa snijegom i susnježicom u centralnim i zapadnim dijelovima, kao i na planinama, a temperature zraka bit će nešto iznad prosjeka. Maksimalne temperature zraka kretat će se između 3 i 10 stepeni celzijusa.“ – kazao je Dženan Zulum, dežurni hidrometorolog u Federalnom hidrometeorološkom zavodu.

U skladu sa temperaturnim inverzijama, nastavlja se razdoblje nepovoljnih biometeoroloških prilika što će negativno djelovati na većinu populacije. (RTV SLON)