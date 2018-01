Kako uhvatiti kradljivce bežičnog interneta

Odnedavno pojedini parkovi, a prije toga i restorani, kafići i hoteli, pokriveni su besplatnim bežićnim internetom i sve je više građana koji tu pogodnost koriste, ali ništa manji nije broj onih kojima je lakše signal “preuzeti” iz komšijinog stana, naravno, također besplatno.

U nastavku teksta pročitajte nekoliko trikova kako da provjerite “krade” li vam neko wi-fi.

Provjera routera

Vaš bežični preusmjerivač (router) trebao bi imati lampice koje svijetle dok je internetski protok interneta aktivan, između ostalog. Pogasite sve vaše uređaje spojene na internet i pogledajte ima li aktivnosti. Ako ima, moguće je kako se neko neovlašteno “zakačio” na vašu Wi-Fi mrežu.

Provjera uređaja

Svaki bežični router ima upravljačku ploču s popisom uređaja povezanih na vašu Wi-Fi mrežu. Za pristup ćete trebati IP adresu vašeg računara. Za Windows operativne sisteme pritisnite tipke Win i R zajedno i u prozor upišite ipconfig, pa potražite broj uz Default Gateway.

Na Mac OS-u otvorite Network Preference i Router.

Unesite IP u adresnu traku web pretraživača. Za pristup ćete trebati korisničko ime i šifru. Pronaći ćete naziv uređaja te IP i MAC adrese. Provjerite ima li uljeza.

Instalirajte software za zaštitu

Posao otkrivanja uljeza možete povjeriti i softverskim alatima. Who Is On My WiFi će vas, recimo, upozoriti kad otkrije sumnjivo spajanje. Za Angry IP Scanner nije važno koristite li Windows, MacOS ili Linux kako bi vam prikazao ko je sve spojen na vašu mrežu, a za skeniranje mreže će poslužiti i Wireless Network Watcher.

Osigurajte se dobrim šiframa

Izbjegavajte sigurnosne protokole WEP i WPA, radije koristite WPA2 (WPA2-AES, po mogućnosti). Ukoliko baš morate koristiti stariji i manje siguran protokol, napravite zasebnu mrežu za uređaje koji će je koristiti. Promijenite šifru za pristup upravljačkoj ploči vašeg routera.

Promijenite šifru za pristup vašoj Wi-Fi mreži i ne dijelite je olako.