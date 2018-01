U povodu 70 godina postojanja, danas je, u izložbenom prostoru Muzeja istočne Bosne Tuzla, upriličena promocija monografije “Muzej u Tuzli 1947.-2017.” Promotori su bili prof.dr. Salih Kulenović, akademski slikar i grafičar Zdravko Novak i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović.

“Vi vidite kako, u funkciji razvoja, kulturno-istorijsko naslijeđe koriste jedna Austrija ili jedna Italija. Kada u Austriji ne bi koristili svoje kulturno-istorijsko naslijeđe, svoje muzeje u funkciji razvoja i ekonomije, ta zemlja ne bi bila toliko ekonomski razvijena. Ali, oni to rade pametno. To govori koliko je kulturno-istorijsko naslijeđe važno, između ostaloga, i za ekonomski razvoj. Najvažniji faktori razvoja su kulturno naslijeđe, prirodno naslijeđe i ljudi. Riznica kulturnog naslijeđa jesu muzeji, zato je važno zahvaliti se profesionalcima, dosadašnjim uposlenicima muzeja u proteklih 70 godina, koji su očuvali kontinuitet muzejske djelatnosti. Važno je kazati na ovaj dan da osnivač, Tuzlanski kanton, ovu zgradu privede svrsi, Grad Tuzla je ovu zgradu dao na korištenje, poklonio Tuzlanskom kantonu, kako bi tu bio muzej. Zato je važno i ono što mi radimo u našoj manifestacionoj i spomeničkoj kulturi, jer svaki naš trg je kulturno-istorijski trg, baš zbog našeg odnosa prema kulturno-istorijskom naslijeđu, kao faktoru razvoja. Bez toga nema ni kvaliteta života, nema ni budućnosti i bez toga nema istorijskog muzeja. To je zaštita kulturno-istorijskog naslijeđa, bez toga nema države. Zemaljski muzej u Sarajevu, svi muzeji, pa i ovaj naš muzej u Tuzli, čuvari su najvažnijih dokaza o kontinuitetu života, ali i kontinuitetu državnosti BiH” izjavio je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović